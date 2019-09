Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Mooskirchen sicherte die Einsatzstelle ab © FF Mooskirchen

Die Feuerwehren Lieboch und Mooskirchen wurden am Samstag gegen 18 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der A2 (Fahrtrichtung Graz) gerufen - als sie eintrafen, war das Feuer aber schon gelöscht: "Feuerwehrkameraden aus Mureck, die gerade am Weg nach Hause waren", hatten mit einem Feuerlöscher den Brand im Motorraum eingedämmt, so die FF Mooskirchen.