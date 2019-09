Facebook

Nächtlicher Einsatz nach schwerem Unfall zwischen Moped und Auto in Vasoldsberg © FW Vasoldsberg

Gegen 19 Uhr ereignete sich am Montag auf der Landstraße in Vasoldsberg (Graz-Umgebung) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen PKW-Lenker und einem 15-jährigen Mopedlenker. Beide lenker stammen aus dem Bezirk. Die Unfallfahrzeuge prallten in einer Kurve frontal gegeneinander, dabei erlitt der Mopedlenker schwere Verletzungen.