Pyhrnautobahn: Montagabend staut es sich in Richtung Linz zeitweise bis nach Übelbach zurück. Der Zeitverlust beträgt 45 Minuten.

Gleinalmtunnel © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach dem Unfall im Gleinalmtunnel am Sonntagmittag verlief es am Montag nicht viel besser: Zwei Mal musste die so wichtige Verkehrsader gesperrt werden. Einmal wegen einer Reifenpanne eines Pkw, dann wegen eines defekten Wohnmobils.