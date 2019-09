Facebook

Der neu erweiterte ÖAMTC-Flugrettungsstützpunkt in Niederöblarn © APA/ÖAMTC

Der ÖAMTC-Flugrettungsstützpunkt im obersteirischen Niederöblarn im Bezirk Liezen ist am Freitag nach 13 Monaten Bauzeit während des laufenden Einsatzbetriebs eröffnet worden. Rund 1,1 Millionen Euro wurden in die Erweiterung gesteckt, damit nun auch ein zweiter Hubschrauber - neben dem C14 auch der C99 - samt zweiter Crew am Stützpunkt genug Platz vorfinden.