Bei der Schuleinschreibung Die Schulreife künftiger Taferlklassler wird jetzt per App festgestellt

Erstklassler in spe werden ab diesem Schuljahr an einigen Schulen einen Test absolvieren, der ihre Schulreife überprüft. Das geschieht digital: per App auf einem Tablet oder PC. Verpflichtend für alle sind die digitalen Schulreife-"Screenings" dann ab 2021.