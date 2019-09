Aus einem Sportgeschäft in Spital am Semmering haben unbekannte Täter sechs E-Bikes gestohlen. Ein weiteres E-Bike wurde in der Nähe des Geschäfts entdeckt.

Die E-Bike wurden in der Nacht gestohlen © Fotolia/jojoo64

In der Nacht ist es am Freitag, 6. September, zu einem Einbruch in Spital am Semmering gekommen. Unbekannte Täter haben gegen 23.45 Uhr das Schaufenster eines Sportgeschäft eingeschlagen und haben sich so Zugang zum Geschäft gemacht. Dort haben sie dann sechs E-Bike gestohlen. Der Wert der erbeuteten Räder beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ein weiteres E-Bike ließen die Diebe in der Umgebung des Geschäfts zurück.