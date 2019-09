Der Traktor war auf einer abfallenden Straße bei St. Ulrich am Waasen (Bezirk Leibnitz) immer schneller geworden und prallte gegen eine Hausmauer. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen.

Die Traktorbergung © FF Heiligenkreuz

Traktorunfall am Dienstag, 11. September, in St. Ulrich am Waasen (Bezirk Leibnitz): Dabei wurde ein 79-Jähriger schwer verletzt. Der Mann wollte zu Mittag von seinem Anwesen in einen nahen Wald fahren, um dort Holzarbeiten durchzuführen. Auf der Kippmulde am Traktor waren Arbeitsgeräte verstaut.