Ein Zeitungszusteller war Ende August in Graz von zunächst drei Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Für einen Ägypter klickten nun die Handschellen.

Verdächtiger festgenommen

Eine brutale Attacke auf einen ungarischen Zeitungszusteller konnten Kriminalisten des Grazer Stadtpolizeikommandos nun klären. Der 39-Jährige war in den frühen Morgenstunden des 31. August in einem Hausdurchgang in der Hugo-Wolf-Gasse von drei unbekannten Männern aufgelauert worden. Dann wurde dem Mann mit einem Holzprügel auf den Kopf geschlagen, die Angreifer fügten ihm auch mit einem Stanleymesser Schnitt- und Stichverletzungen im Kopfbereich zu. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt ins LKH Graz eingeliefert.