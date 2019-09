Kleine Zeitung +

Suchaktion nach Unfall Mit Pkw über Böschung gestürzt: Lenker (19) schwer verletzt

Am Montag verlor ein 19-Jähriger in Hirschegg-Pack die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern und stürzte in der Folge rund zehn Meter über eine Böschung. Weil unklar war, ob es weitere Insassen gab, wurde Suchaktion gestartet.