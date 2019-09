Vier Feuerwehren waren am Montagabend bei einem Brand in St. Margarethen bei Knittelfeld eingesetzt. Das Feuer war vom Kachelofen ausgegangen.

Wohnhausbrand in Glein © BFVKF/Thomas Zeiler

Nach dem Wirtschaftsgebäudebrand in Gaal am Wochenende mussten die Feuerwehren im Bezirk Murtal am Montagabend erneut zu einem Brand ausrücken. Diesmal war ein Brand in einem als Almhütte genutzten Häuschens in Glein (Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld) ausrücken.