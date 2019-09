Facebook

Die Freunde hatten gemeinsam eine Kanutour (Sujetbild) unternommen, ein Boot geriet allerdings in Turbulenzen © Helmuth Weichselbraun

Eine zehnköpfige Freundesrunde aus Tschechien hat am Sonntag eine Kanufahrt auf der Enns im Gesäuse unternommen. Am Gesäuse-Eingang stiegen sie je zu zweit in die Kanus, kurz darauf geriet aber eines der Boote, besetzt mit einem 26-Jährigen und seiner 24-jährigen Partnerin, in Turbulenzen und kenterte.