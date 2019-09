Unfall ereignete sich Dienstagnachmittag in der Hafnerstraße. Im Zug selbst dürfte es keine Verletzten geben.

An diesem unbeschrankten Bahnübergang kam es zum Unfall © Ballguide

Zu einem Unfall auf einem unbeschranktem Bahnübergang ist es am Dienstagnachmittag in Graz gekommen: Ein Pkw prallte in der Hafnerstraße etwa um 16 Uhr gegen einen Zug der GKB.