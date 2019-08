Sonntagmittag geriet ein Fahrzeug beim Wechseln des Zylinderschlosses in Brand.

© FF Feldbach

Gegen 13.00 Uhr versuchte ein 27-Jähriger an einem in einer Garage abgestellten Pkw das Zündschloss zu wechseln. Diese Arbeiten führte der Mann ohne dabei die Fahrzeugbatterie abzuklemmen durch. Dabei kam es zu einem Kurzschluss mit Funkenflug, der einen Kabelbrand am Pkw auslöste.