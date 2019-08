Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Notarzteinsatz in Lebring (Bild Sujet) © RK LB

Schwerer Arbeitsunfall Freitag gegen 7.30 Uhr in der Südsteiermark: Ein LKW-Fahrer war auf einer Baustelle in der Philipsstraße in Lebring von einer Ladeboardwand eines Lastwagens am Kopf getroffen worden. Der 54-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht.