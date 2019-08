Facebook

Auf der Semmering-Schnellstraße (S6) ist am Mittwochnachmittag zwischen der Abfahrt Maria Schutz und der Autobahnraststätte Schottwien ein Lkw-Anhänger umgekippt, und zwar auf der Richtungsfahrbahn Wien, wie die Asfinag bekanntgab. Eine Sperre war die Folge.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Semmering bekanntgab, dürfte der dreiachsige Lkw durch einen Reifenplatzer ins Schleudern geraten und in der Folge umgekippt sein. Dabei riss der Container aus der Verankerung und das Ladegut verstreute sich im weiten Umkreis auf der Fahrbahn. Außerdem traten aus dem Lkw Betriebsmittel aus. Der Lastwagen hatte Elektroschrott geladen, und zwar vor allem Isolatoren von Hochspannungsmasten.

Fotos vom Einsatz:

Schrott-Laster kippte um: LKW-Unfall auf der S6

Laut der FF Semmering wird die Sperre bis etwa 20.30 Uhr dauern, womöglich auch noch länger. Der Verkehr in Richtung Wien wird während der Dauer der Sperre in Maria Schutz von der S6 ab- und in Gloggnitz wieder aufgeleitet.