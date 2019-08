Die Feuerwehr Liezen-Stadt hat sich heute mit zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen konfrontiert gesehen: Erst wurde man in einen Betrieb nach Döllach gerufen, danach zu einem Zwischenfall auf die A9.

Per Seilwinde wurde der Anhänger zurück auf die Fahrbahn gezogen © FF Liezen Stadt

Gegen 12 Uhr gab es Alarm für die Feuerwehr: In einem Betrieb in Döllach war eine Hebebühne in "relativ großer Höhe", wie es seitens der Polizei heißt, gegen die Hallenmauer gekippt. Der 46-jährige Arbeiter, der sich auf der Hebebühne befand, wurde zwar nicht verletzt, konnte aber auch nicht herunter und rief aus diesem Grund die Feuerwehr. Neben den Döllacher Florianis rückten auch die FF Liezen-Stadt und die FF Lassing aus und befreiten den Arbeiter aus seiner misslichen Lage.