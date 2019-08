Facebook

© APA/JAKOB GRUBER

Der tragische Unfall ereignete sich am Montag gegen 21.50 Uhr: Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr mit seinem E-Bike auf der L605 Pölfing-Brunner-Straße von Wies in Richtung Pölfing-Brunn. Dabei dürfte der 68-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in Jagernigg in unbeleuchtetem Zustand auf der Fahrbahn stehen geblieben sein.