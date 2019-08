Heilandskirche''Ein Affront gegen die evangelische Gemeinde''

Nächste Aufregung um den Umbau am Kaiser-Josef-Platz: Die Grazer Heilandskirche übt Kritik am Eingriff auf ihrem neuen Vorplatz.

Für einige Zentimeter wurde in den 2017 errichteten Vorplatz eingegriffen © Samec

In der Heilandskirche, immerhin der größten evangelischen Gemeinde in Österreich, wird seit Wochen über den Umbau des Kaiser-Josef-Platzes diskutiert. Bisher hat man das hinter den verschlossenen (Kirchen-)Türen gemacht, nun wendet sich der designierter amtsführender Pfarrer, Matthias Weigold, über die Kleine Zeitung an die Öffentlichkeit.