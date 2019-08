Facebook

Vier Feuerwehren waren allein auf steirischer Seite im Einsatz © (c) MAK - Fotolia

Ein Klein-Lkw geriet am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Semmering-Tunnel (Semmering Schnellstraße S6) in Brand. Der Tunnel wurde in beide Richtungen gesperrt, allein auf steirischer Seite waren vier Feuerwehren - Steinhaus am Semmering, Spital, Mürzzuschlag (mit rund 20 Mann) und Hönigsberg - im Einsatz. Verletzte soll es laut Rotem Kreuz keine geben.