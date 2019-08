Facebook

Die Besitzerin hatte ihren alten BMW 535 d (in Grau/Silber) vor Monaten am Gelände der Firma in Leitendorf abgestellt. Sie beabsichtigte, die noch funktionierenden Teile des Fahrzeuges zu verkaufen.

Dazu kam es nicht mehr: Im Zeitraum von 26. Juli bis 16. August wurde der Pkw der 37-Jährigen gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Leoben-Josef-Heißl-Straße unter der Telefonnummer 059133/6391 100.