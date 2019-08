Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Überwachungskameras nahmen den Überfall auf. Hier wird der Steirer eben getroffen. © KK/Youtube

Am Dienstag wurde in Lima, der Hauptstadt von Peru, der Österreicher Peter F., der in Deutschland lebt, vor seinem Hotel angeschossen. Wie die "Krone" berichtet, war für die dreiköpfige Täterbande seine Rolex das Ziel. Die Täter dürften den Mann bereits am Flughafen ausgespäht haben.