Auf der B619 kam es am Mittwochabend zu einem Pkw-Überschlag.

Spektakulärer Überschlag © FW Deutschlandsberg/Mörth

Großes Glück hatte der Lenker eines Fahrzeuges am Mittwochabend auf der L 619, der Weinebene Landesstraße in Deutschlandsberg. Das Fahrzeug hatte sich aus unbekannten Gründen überschlagen. Zum Glück passierte dem Lenker nichts, die Rettung musste letztlich nicht eingreifen. Zu tun hatte allerdings die Feuerwehr Deutschlandsberg, die nicht nur das Fahrzeug wirder in die richtige Lage brachte, sondern auch die Straße rfeinite bzw. Ölspuren beseitigte.