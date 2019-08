Unfall in Mariazell. 58-Jährige wurde ins Gesundheitszentrum gebracht und dann nach Lilienfeld überstellt.

Die Verletzte wurde zunächst ins Gesundheitszentrum Mariazell gebracht © Franz Pototschnig

Mit seinem Mofa fuhr ein 15-jähriger Niederösterreicher am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der Wiener Neustädter Straße in Mariazell stadtauswärts. Als er nach links in die Abt-Otker-Gasse abbog, kollidierte er mit einem links neben ihm fahrenden Motorradfahrer (55), ebenfalls aus Niederösterreich.