Schwer verletzter Landwirt wurde ausgeflogen © Christian Kern

Noch sind die genauen Umstände noch nicht ganz klar, aber am Dienstag am späteren Vormittag erreignete sich in Pyhrn in der Gemeinde Liezen in der Obersteiermark ein schwerer Unfall. Ein älterer Landwirt schnitt sich bei Arbeiten die Hand ab. Der Hubschrauber C 14 wurde alarmiert und brachte den Mann ins AKH nach Linz. Die Polizei erhebt derzeit die näheren Umstände.