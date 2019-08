Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen rückte Sonntagmittag zu einem Unwettereinsatz nach Pirching am Traubenberg aus.

Der Baum war auf ein Lagerdach gestürzt © FF Heiligenkreuz am Waasen

Direkt von der Fahrzeugsegnung der FF Empersdorf wurde die Freiwillige Heiligenkreuz am Waasen am frühen Sonntagnachmittag nach Pirching am Traubenberg gerufen: Ein kurzer Sturm hatte einen Baum umgerissen, so Kommandant Patrick Pichler - der Baum landete am Dach eines Lagers. Er musste entfernt, das Dach abgedichtet werden.