Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Taubergung nach Sturz ins Seil © Fuchs

Am frühen Nachmittag am Mittwoch kam es zu einer Bergung eines verletzten ungarischen Kletterers. Der Mann war in der Silberkarklamm ins Seil gestürzt und hatte dabei einen offenen Oberschenkelbruch erlitten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C 14 mit Taubergung gerettet und auf einem Zwischenlandeplatz erstversorgt. Dann wurde er ins Spital Schladming geflogen.