Rund 6000 Haushalte betroffen Großflächiger Stromausfall in Graz-Eggenberg

Bei Grabungsarbeiten in der Alten Poststraße in Graz wurden heute Dienstag Hochspannungskabel beschädigt - die Folge war ein großflächiger Stromausfall in den Bezirken Eggenberg und Wetzelsdorf, rund 6000 Haushalte waren ohne Strom.