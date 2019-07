Nach den schweren Unwetter in der Steiermark und nun auch in Salzburg soll es Geld aus dem Katastrophenfonds geben.

© APA/THOMAS ZEILER

Die Bundesregierung will alles tun, dass für Betroffene nach den Wetterschäden in der Steiermark und nun auch in Salzburg schnell entsprechende Mittel aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung gestellt werden. Der dafür zuständige Finanzminister, Eduard Müller, meinte: "Das Wichtigste ist jetzt, dass die Infrastruktur rasch wiederaufgebaut werden kann und die privaten Haushalte von den Schlammmassen befreit werden können."