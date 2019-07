Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schadensbegutachtung nach unwettern: Der Juli war ein Monat der Wetterextreme © Juergen Fuchs

Was war das für ein Wettermonat! Buchstäblich alles konnte man in diesem Juli in der Steiermark erleben, an Kälte, an Hitze, an Sonnenschein, an Regen und an Hagel. Die Schlussfolgerung des Statistikers ist trotzdem nüchtern: Die Extreme gleichen sich aus – der Juli war letztlich kein Rekord-Monat.