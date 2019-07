Kleine Zeitung +

Graz-Lend Pommes zubereitet: Jugendliche lösten Küchenbrand aus

Am späten Sonntagabend wollten sich fünf Jugendliche in einer Küche in Graz-Lend noch Pommes Frittes zubereiten. Dabei geriet das Öl in der Pfanne in Brand, die Feuerwehr musste ausrücken.