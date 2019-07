Bergretter und Alpinpolizist stiegen bei Regen und in der Nacht zu 39-Jährigem auf

Geriet in Bergnot

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kletterer wollte die Dachstein-Südwand besteigen © planaibahnen

Steirische Bergretter und Alpinpolizei mussten Samstagnacht einen 39-jährigen Wiener aus Bergnot in der Dachstein-Südwand retten. Der Kletterer hatte sich schon in der Früh in den Klettersteig "Der Johann" begeben. Als ein Gewitter einsetzte, stieg er wieder zu Tal, verirrte sich aber. Völlig durchnässt setzte er gegen 21 Uhr einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Südwandhütte.