Entwarnung gibt's am Stoderzinken: Das Feuer, das am Freitag erneut ausgebrochen war, konnte gelöscht werden. Dafür sind die Einsatzkräfte jetzt in Wildalpen gefragt.

Löscharbeiten in Wildalpen © Screenshot/Theny/Leodolter

Noch am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Waldbrand am Stoderzinken, der wieder aufgeflammt war, löschen. Die Feuerwehr Aich behält den betroffenen Bereich noch im Auge, "Brand aus konnte am späten Vormittag gegeben werden, nachdem die Oldtimer der Ennstal Classic weg waren und eine neuerliche Kontrolle durchgeführt werden konnte", so Abschnittskommandant Gerd Bartl.