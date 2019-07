Ein 59-jähriger Motorradlenker ist am Freitag mit einem entgegenkommenden 76-jährigen Pkw-Lenker kollidiert. Dabei wurde der 59-Jährige schwer verletzt.

© Rotes Kreuz Leibnitz

Am Freitag kurz nach 12 Uhr war der der 59-Jährige Südsteirer auf der Weinebenstraße (L619) mit seinem Motorrad von der Weinebene kommend in Richtung Deutschlandsberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve zu Sturz und prallte samt Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 79-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg gelenkt wurde.