51-Jähriger übersah abbiegenden Klein-LKW an der "Marlkreuzung"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Jordanier wurde ins UKH Salzburg gefolgen © Rotes Kreuz

Ein Überholmanöver wurde für einen 51-Jährigen am Montagnachmittag zum Verhängnis. Gegen 15:35 Uhr lenkte der Jordanier ein Leihmotorrad auf der B145 aus Trautenfels kommend in Fahrtrichtung Bad Aussee. Bei der "Marlkreuzung" wollte ein vor ihm fahrender 62-jähriger Tscheche mit seinem Klein-Lkw links abbiegen, was der Motorradfahrer übersah - die beiden kollidierten.