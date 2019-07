In Kainbach bei Graz kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall eines 25-jährigen Mofa-Lenkers.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwerer Unfall in Hönigtal in der Gemeinde Kainbach bei Graz © Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen 17.20 Uhr auf der Ragnitzstraße in der Gemeinde Kainbach bei Graz. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr auf der L327 Ragnitzstraße, als er bei Hönigtal aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve stürzte und frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammenstieß.