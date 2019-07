Facebook

15-jähriger Mopedlenker wurde schwer verletzt © Fuchs

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag Abend in Feisternitz im Bezirk Deutschlandsberg. Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Moped auf einer Gemeindestraße („Feisternitzer Dorfweg“) in Richtung Sportplatz Feisternitz. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihm ein Pkw, der von einem 41-jährigen Fahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg gelenkt wurde, entgegen.