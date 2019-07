Facebook

Ein 65-jähriger Einheimische war Mittwoch gegen 14:30 Uhr alleine in seinem Waldstück in Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, damit beschäftigt, mit einer Motorsäge Dürrlinge abzuschneiden. Bei dieser Tätigkeit schnellte einer dieser Dürrlinge zurück, worauf sich der Mann mit der Motorsäge in den linken Ober- und Unterschenkel schnitt.