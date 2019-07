Nach zahlreichen Suchaktionen konnte am Sonntag jener 77-Jährige tot gefunden werden, der seit 30. Juni im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag vermisst worden war.

Es gab zahlreiche Suchaktionen mit Bergrettung, Feuerwehr, Alpinpolizei und privaten Helfern © Bergrettung Mürzzuschlag

Seit zwei Wochen wurde verzweifelt nach einem 77-jährigen Mann aus dem Bezirk Mürzzuschlag gesucht, der am 30. Juni zu einer Nachtwanderung in den Bereich der Stanglalm aufgebrochen war. Als er nicht zu dem mit seiner Frau vereinbarten Treffpunkt kam, wurde am nächsten Tag eine Suchaktion gestartet - zahlreiche weitere Aktionen mit Bergrettung, Feuerwehr, Alpinpolizei und privaten Helfern folgten. Hunderte Menschen beteiligten sich.