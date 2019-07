Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wanderer in Bergnot (Sujet) © Wieser

In Bergnot war am Sonntag, 7. Juli, eine Gruppe von Wanderern auf der Weinebene im Koralmgebiet geraten. Die Wanderer befanden sich von der Grillitschhütte am Rückweg zur Weinebene. Dabei kamen sie in ein starkes Unwetter mit Blitzen und Hagelschauern.