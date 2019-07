Facebook

Das Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr geborgen © FF Krieglach

Am Montagmorgen, 8. Juli, gegen 4.30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S6 nach der Auffahrt Mitterdorf in Richtung Klagenfurt. Aus unbekannter Ursache kam die Fahrzeuglenkerin von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb am Dach liegen. "Ein nachfolgender Pkw-Lenker hat den Unfall beobachtet. Das war ein Glück. Das Unfallauto ist schlecht sichtbar im Gestrüp am Waldrand stecken geblieben", erklärt Einsatzleiter Thomas Schwaighofer von der Feuerwehr Krieglach.