Hans Peter Doskozil © APA/HELMUT FOHRINGER

Die U-Haft für den 52-jährigen Oststeirer, der in einem Anruf bei Verwandten von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) diesen mit dem Umbringen bedroht hatte, ist am Freitag verlängert worden. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, auf APA-Nachfrage mit. In vier Wochen findet die nächste Haftprüfung statt.