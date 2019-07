Facebook

© T. Michel - Fotolia

Ein Beamter ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht auf der Anklagebank gesessen. Eine Auseinandersetzung mit einer Radfahrerin um Hundekot und Handyfotos, die gar nicht existierten, war im März in Graz eskaliert. Der Angeklagte war von seiner Unschuld überzeugt, die Zeugen waren nicht alle glaubhaft, also stimmte die Staatsanwältin einer Diversion zu.