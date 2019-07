Von Tirol über die Obersteiermark bis Niederösterreich ging die Hitzewelle schon am Montag mit heftigen Unwettern, die etwa im Pinzgau große Schäden angerichtet haben, zu Ende. Am Dienstag herrscht indes im Süden Österreichs die höchste Gewittergefahr. Davor sind noch einmal gut 30 Grad möglich.

Kleines Bild: Eine Mure richtete bereits am Montag im Pinzau große Schäden an. Am Dienstag dürften die Gewitter den Süden stärker treffen © Montage: Traussnig/APA

Wann ist sie nun endlich vorüber, die enorme Hitze, die auch am Montag noch bis zu 36 Grad etwa in Bruck an der Mur gebracht hat?