Ein Klick oder Tastendruck und die Generation Porno wird im Internet aufgeklärt. © Denys Rudyi - Fotolia

Seit Jahren sind Vereine an Schulen tätig, um Kinder aufzuklären. Eine breite Öffentlichkeit weiß davon seit dem Wirbel um einen konservativen Verein, der in internen Schulungsunterlagen Homosexualität als heilbar, Selbstbefriedigung als schädlich bezeichnet hat. In der Steiermark gab es Aufregung um einen Verein, der aus FP-Sicht zu offensiv agiert habe.