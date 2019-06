Gaishorn am See

Die Feuerwehr betreute die Verletzten, sorgte für den Brandschutz und die Fahrzeugbergung © FF Gaishorn

Nach dem tragischen Unfall diese Woche mit einem Toten musste die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn a. See am Freitag erneut zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Im Bereich einer Betriebsumkehr auf der A9 hatte sich ein Fahrzeug überschlagen war und neben der Autobahn am Dach liegend zum Stillstand kam.