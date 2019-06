Hubschraubereinsatz nach Unfall mit Zwölfjährigen in der Südsteiermark. In Graz-Andritz erfasste ein Pkw einen Mann auf dem Rennrad.

Auto gegen Fahrrad (Sujetbild) © Photographee.eu - stock.adobe.co

Bei zwei Unfällen zwischen Radfahrer und Pkw wurden am Mittwoch in der Steiermark die Zweiradfahrer schwer verletzt. In der Gemeinde Schwarzautal im Bezirk Leibnitz erwischte es einen zwölfjährigen Buben, in Graz-Andritz wurde ein 58-jähriger Grazer Opfer.