Nach Gewittern mit Hagel Neue Hitzewelle: Wird's nächste Woche wirklich 40 Grad heiß?

Heißer Feiertag geht in vielen Teilen des Landes mit Gewittern zu Ende. Nächste Woche rollt die nächste Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 35 Grad an. Juni-Rekorde könnten fallen. In Teilen von Graz schüttete es am Donnerstag 1,5 Stunden lang wie aus Kübeln.