Er verkaufte mit Bonez MC in Wien heuer zwei Mal hintereinander die Stadthalle aus und spielte vor insgesamt 29.000 Fans. Nun sollen die beiden am 7. Dezember Graz erobern und 14.500 Besucher anlocken.

Bonez MC und RAF Camora sind der nächste Coup der Grazer Stadthalle. © KK

Der Wiener RAF Camora gilt als der erfolgreichste Deutsch-Rapper des Landes und hat im Vorjahr mit dem Berliner Bonez MC gemeinsam das Album "Palmen aus Plastik 2" vorgelegt und damit die Ö3-Austria-Top-40-Charts "gesprengt". Die beiden landeten mit ihrem Gangster-Rap mit 13 Tracks gleichzeitig unter den Top 15 - was zu einer Änderung der Zählweise für die Charts geführt hat. RAF Camora hat Amadeus-Awards als Hiphop-Artist abgeräumt, auf Frequency 2018 und jetzt am Nova Rock begeistert und heuer mit Bonez MC zwei Mal hintereinander die Stadthalle in Wien ausverkauft, wo sie insgesamt vor 29.000 Fans gerappt haben.