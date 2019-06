Facebook

Zwei Motorradunfälle sorgten am Samstag für Rettungseinsätze: In Gstatterboden im Bezirk Liezen stieß ein 52-jähriger Motorradlenker gegen eine Stützmauer und zog sich dabei Abschürfungen am linken Bein zu. Das Rettungsteam der Feuerwehrrettung Admont lieferte den Verletzten ins Landeskrankenhaus Rottenmann ein.