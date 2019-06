Facebook

Aus noch unbekannter Ursache ist der Pkw eines 46-Jährigen Steirers aus dem Bezirk Murtal am Freitagabend auf der Murtal-Schnellstraße (S36) bei Sankt Marein-Feistritz in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in der Nacht auf Samstag mit. Die S36 musste für einige Zeit in Richtung Wien gesperrt werden.